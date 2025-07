Il pasticcio della 10 km ai Mondiali di nuoto rinviata per la qualità dell'acqua non accettabile

A sorpresa la gara femminile dei 10 km in acque libere ai Mondiali di Nuoto è stata posticipata. Tutta colpa della qualità dell'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - qualità - acqua

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Nuoto, Thomas Ceccon ritocca il personale e stacca il pass per i Mondiali anche nei 100 farfalla! - Thomas Ceccon firma un’altra vittoria ai Campionati Australiani Open, imponendosi anche nei 100 farfalla, gara in cui ritocca il primato personale, abbassandolo a 51?26 (il precedente era di 51?38), e stacca il pass, il quarto complessivo, per i Mondiali di Singapore, dopo quelli già centrati per i 200 dorso, per i 100 dorso, e per la staffetta 4×100 stile libero.

Ahi. Dai problemi della Senna di 1 anno fa a quelli odierni di Sentosa. Viene rinviata la 10 km femminile di nuoto di fondo. La gara che stanotte avrebbe dovuto assegnare le prime medaglie dei Mondiali di Singapore. Il motivo? Scarsa qualità dell'acqua. I livell Vai su X

Giornata Mondiale per la lotta contro la desertificazione e la siccità 2025 Il degrado del suolo e la siccità danneggiano l’economia, la produzione alimentare, la disponibilità di acqua e la qualità della vita. Amplificano il cambiamento climatico, la perdita di Vai su Facebook

Mondiali Di Singapore: Rinviata La 10 Km Femminile Per Problemi Di Qualità Dell’Acqua; Il pasticcio della 10 km ai Mondiali di nuoto rinviata per la qualità dell'acqua non accettabile; Acqua oltre i 31°! Rinviata la 10 km mondiale donne a Singapore: una Senna 2.0?.