Germania aumenta salario minimo per 6,6 milioni di lavoratori

Al primo gennaio 2027 il salario minimo aumenterĂ di nuovo, raggiungendo la cifra di 14,60 euro l'ora.

La Germania alzerà il salario minimo a 14,60 euro entro il 2027 - Il governo tedesco ha annunciato un aumento graduale del salario minimo, che passerà dagli attuali 12,82 euro l’ora a 14,60 euro nel 2027.

Tutto quello che l’Italia può imparare dalla Germania sul salario minimo - La Germania si prepara ad alzare il salario minimo orario dai 12,82 euro attuali a 13,9 euro nel 2026 e a 14,6 euro nel 2027, il livello in valore assoluto più alto d’Europa d.

