Garlasco Sempio o no? Cosa spiegano le ultime analisi sulle tracce

C’è ancora tanto mistero intorno all’omicidio di Chiara Poggi, infatti la nuova inchiesta sul delitto commesso il 13 agosto del 2007 è in evoluzione ma i dubbi sono molti. Come adesso riportato dal sito Rainews.it, si è fatto il punto della situazione soprattutto su Andrea Sempio, indagato a quasi 18 anni dall’assassino della giovane. Nella nota traccia 10 è stata riscontrata l’assenza di sangue, quindi non c’è nessuna impronta di Andrea Sempio. Inoltre, nessuna traccia di lui è stata individuata neanche sul tappetino del bagno e sugli oggetti prelevati dalla spazzatura. Nulla anche sul pattume, infatti le uniche impronte sarebbero del papĂ di Chiara, della vittima o di Alberto Stasi ad esempio sulla bibita bevuta attraverso una cannuccia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sempio - garlasco - cosa - spiegano

Garlasco, perché la mamma di Andrea Sempio è stata convocata dai carabinieri: potrebbe non rispondere - La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo come persona informata dei fatti e oggi alle 10 verrà ascoltata in caserma.

Caso Garlasco, spunta il nome di Antonio: ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio - Una nuova figura emerge nel giallo di Garlasco, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007.

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro.

“Andrea Sempio e Chiara Poggi? Io lo so...”. Garlasco, l'amico parla dopo anni: ora lo ha fatto sapere. Cosa è venuto fuori Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti rompe il silenzio su Andrea Sempio: Non c'entra nulla; Garlasco, l'ossessione di Sempio: “Fatte cose molto brutte”; Garlasco, il padre di Andrea Sempio: Quella mattina era con me. E spiega perché hanno conservato lo scontrino.

Garlasco, chi è "Ignoto 3": complice di Andrea Sempio o contaminazione. I 22 marcatori e le ipotesi sul contatto diretto - Questa la conclusione alla quale si è arrivati dalla replica sul tampone orofaringeo eseguito su Chiara Poggi al momento dell'autopsia svolta 18 anni fa. Secondo ilmattino.it

Caso Garlasco, non c'è traccia di Sempio: gli esiti ad un mese dal primo incidente probatorio - che per l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che l'assassino esce di casa senza lavars ... Da msn.com