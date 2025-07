Un cabaret di solidarietà | al teatro della Panoramica comicità e musica

Spettacolo di cabaret con Manlio Dovì e gli artisti agrigentiniFrancesco Maria Naccari, Pino Minio e Giuseppe Marino per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento con la solidarietĂ , promosso dal centro culturale “Renato Guttuso” di Favara presieduto da Lina Urso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cabaret - solidarietĂ - teatro - panoramica

Napoli, protagonista indiscussa dello spettacolo "Scugnizzi" in scena ieri al teatro Ariston di Gaeta. Testo e Foto di Andrea Brengola Una serata indimenticabile quella di venerdì 27 giugno al Teatro Ariston di Gaeta, dove la scuola Universo Danza ha presenta Vai su Facebook

Cabaret di solidarietà con Manlio Dovì in favore della Croce Rossa; Taranto e provincia: un weekend di cultura e spettacolo; Risate e solidarietà : Manlio Dovì in scena per la Croce Rossa con il Centro Guttuso.