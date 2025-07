A Villa de Claricini il duo Bidoli Moscatello

SarĂ la seicentesca Villa de Claricini Dornpacher la suggestiva cornice del concerto in programma mercoledì 16 luglio 2025 (inizio ore 19.30), che vedrĂ protagonisti il duo Alessio Bidoli al violino e Luigi Moscatello al pianoforte. Il concerto –organizzato Accademia di Studi pianistici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: villa - claricini - bidoli - moscatello

Villa De Claricini a Bottenicco di Moimacco riapre al pubblico - Bottenicco di Moimacco (UD), 27 marzo 2023 – Con l’arrivo della bella stagione Villa de Claricini Dornpacher, alle porte di Cividale, si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico. Si legge su nordest24.it

Villa de Claricini Dornpacher, 4 domeniche da non perdere per gli ... - Bottenicco di Moimacco (UD), 11 maggio 2021 – Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i ... Secondo nordest24.it