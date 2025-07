Mister Sottil riaccende il fuoco del Modena Il nuovo allenatore chiamato a cambiare l’aria | Una squadra a mia immagine e somiglianza

"Sono molto contento, carico e determinato, orgoglioso di essere l'allenatore del Modena ". Queste le prime parole di Andrea Sottil da tecnico canarino: la cosa interessante è che, man mano si snocciolava nella sala stampa del Braglia la conferenza della sue presentazione, aumentava la percezione che non fosse la solita frase di circostanza. "Quando ho incontrato la famiglia Rivetti, è successo che ci siamo scelti. Ho respirato da subito quel senso di famiglia, ho percepito umiltà ma allo stesso tempo ambizione, competenza ed idee chiare su dove vogliamo portare il Modena. Sta a noi riaccendere il fuoco.

Modena, è Andrea Sottil il nome più caldo per la panchina - Modena, 6 giugno 2025 – Non sarà Andrea Pirlo (per lui pronta la panchina del Dubai United), molto probabilmente nemmeno Luca D'Angelo (molto legato alla piazza di La Spezia e da altri due anni di contratto).

Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena - Non sarà certamente Andrea Pirlo, ormai pronto a firmare per il Dubai United (club della serie B degli Emirati Arabi) l’allenatore del Modena, e la posizione di Luca D’Angelo appare complicata da sbloccare, considerato il rapporto stretto che il tecnico abruzzese ha con la piazza di La Spezia, non solo contrattualmente.

Modena: Andrea Sottil favorito per la panchina, si punta sul sistema a tre difensori - Detto la prossima settimana sarà momento chiave per la panchina del Modena e che, ad oggi, è Andrea Sottil il candidato più caldo a sostituire Paolo Mandelli, ciò che la dirigenza canarina ha fatto vedere nelle varie chiacchiere fatte coi "papabili" ci porta ad intraprendere una strada tattica abbastanza chiara.

