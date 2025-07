Direttore d' orchestra ' filo Putin' a Un' Estate da Re | parla la moglie di Navalnyj

Dopo le polemiche di qualche giorno fa tra l'europarlamentare Pina Picierno e alcuni esponenti politici di altri partiti nonchĂ© il governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito alla presenza del famoso direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, ritenuto molto vicino a Putin, la vicenda. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Disabili, il direttore d’orchestra: “Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare” - (Adnkronos) – "Ogni bambino ha un potenziale che deve essere ascoltato e valorizzato". Sono le parole con cui il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio ha spiegato il valore educativo e umano del laboratorio musicale 'I concerti della speranza' nato per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un’occasione di condivisione attraverso la musica, di […] L'articolo Disabili, il direttore d’orchestra: “Ogni bimbo ha potenziale da ascoltare e valorizzare” proviene da Webmagazine24.

La denuncia di Julija Navalnaja: 'Gergiev è complice dei crimini di Putin non fatelo dirigere a Caserta' - La denuncia della moglie del dissidente russo: 'C'è un grosso problema con il festival Un'estate da Re alla Reggia di Caserta. Si legge su ansa.it

Il direttore filo-putiniano Gergiev torna a dirigere in Italia: è polemica - Ad alzare gli scudi è stata l’eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che ha chiesto al governatore Vincenzo De Luca «di intervenire per modificare il cartellone e ... Lo riporta ilsole24ore.com