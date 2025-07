Calciomercato Inter per la difesa spunta un nuovo nome! Potrebbe essere il nuovo piano B ma c’è forte concorrenza!

Calciomercato Inter, Hancko torna nel mirino: l’olandese è alternativa a Leoni, ma può battere la concorrenza di Juve e Al-Nassr. Un vecchio rivale potrebbe presto diventare protagonista nella nuova difesa dell’ Inter. Si tratta di David Hancko, difensore centrale slovacco classe 1997 in forza al Feyenoord, già affrontato dai nerazzurri negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sta muovendo con decisione per inserirsi nella corsa a un giocatore che era stato seguito a lungo anche dalla Juventus, ma che i bianconeri, al momento, non stanno trattando con decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, per la difesa spunta un nuovo nome! Potrebbe essere il nuovo piano B, ma c’è forte concorrenza!

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Le parole di Fabio Capello sulla corsa Scudetto: «Inter? Ecco cosa direi alla squadra se fossi al posto di Simone Inzaghi» Di scudetti Fabio Capello ne ha vinti tantissimi, molti dei quali dominati.

Verona, 2 rientri per l’Inter ma difesa da ridisegnare: probabile formazione - Il Verona è l’imminente avversario dell’Inter in campionato. Zanetti recupera due pedine importanti, ma ha una difesa da ridisegnare.

Scudetto Napoli, Ghoulam: «Conte ha una super difesa e deve restare qui, penso che ADL farà questa cosa. I risultati dell’Inter esaltano ancora di più i miei ex compagni» - Le parole di Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, sulla corsa scudetto della squadra di Antonio Conte: «Portarlo a Napoli il capolavoro di ADL» Faouzi Ghoulam, 34 anni, al Napoli ha giocato dal 2014 al 2022.

Dilemma in difesa per il mercato dell'Inter: si valutano due profili giovani per il futuro. Il talento del Parma, Giovanni Leoni, o il difensore del Genoa, Koni De Winter?

Inter, c’è anche De Winter per la difesa: costa meno di Leoni, la concorrenza, il prezzo e il ruolo di Carboni; Inter mercato, Idzes obiettivo per la difesa; L’Inter fa spesa in Serie A: deciso il primo nome per la difesa, esulta anche Inzaghi.

Inter, non solo Leoni: blitz in Olanda, Juve anticipata - L'Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza. calciomercato.it scrive

Le mosse dell'Inter in difesa: Leoni costa tanto, De Winter si avvicina ma spunta anche Hancko - Chivu sogna il suo pupillo Leoni ma il Parma spara alto, l'Inter valuta le possibili alternative: contatti col Genoa per De Winter, piace anche Hancko del Feyenoord. Come scrive msn.com