Il Napoli tornerĂ in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto). Le amichevoli del Napoli nei ritiri estivi. Nel comunicato stilato dalla societĂ sul sito ufficiale, sono presenti i match ufficiali con date e orari e le modalitĂ di acquisto dei biglietti: Napoli vs Arezzo 22072025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro Napoli vs Catanzaro 26072025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro Napoli vs Stade Brestois 29 03082025 h 19:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli vs Girona FC 09082025 h 19:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli vs Olympiakos FC 13082025 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini I biglietti per le due amichevoli in Trentino sono giĂ disponibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos