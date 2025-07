Superman | l’India censura alcune scene del film

Superman ( qui la recensione ) include alcuni esempi di linguaggio volgare e almeno una scena relativamente scioccante (il gioco della roulette russa di Lex), ma è probabilmente difficile immaginare che questo film, in gran parte adatto alle famiglie, possa causare molto scandalo alle commissioni di censura cinematografica di qualsiasi paese. Ciononostante, è ora emerso che il reboot della DCU di James Gunn è stato censurato per la sua uscita in India. Secondo Bollywood Hungama, il Central Board of Film Certification (CBFC) ha infatti richiesto diversi tagli, tra cui la rimozione di un “gesto osceno” di otto secondi (il dito medio di Guy Gardner) e alcune “immagini sensuali”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: superman - film - india - censura

Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film - Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film Le prime reazioni a Superman sui social media sono uscite oggi, e possiamo dire che sono per lo piĂą positive.

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn - Il panorama cinematografico dedicato all’universo di Superman si sta preparando a una nuova fase, con l’uscita del film diretto da James Gunn prevista per il 11 luglio 2025.

Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film - Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Superman ( qui la nostra recensione ).

I fan indiani stanno protestando veementemente contro la censura di Superman: l'oggetto del contendere è una scena con Lois Lane https://cinema.everyeye.it/notizie/superman-censurato-india-bacio-lois-lane-troppo-sensuale-814329.html?utm_term=Autof Vai su Facebook

Alcune scene di Superman sono state censurate, ma non quelle a cui state pensando; Superman censurato in India: il bacio con Lois Lane è 'troppo sensuale'; Superman, l’immigrato: tra guerre e territori invasi, l’eroe non è mai stato così politico.

Superman censurato in India a causa del bacio finale - La censura indiana ha rimosso un bacio tra Superman e Lois Lane, scatenando polemiche sui social. Riporta lascimmiapensa.com

Alcune scene di Superman sono state censurate, ma non quelle a cui state pensando - In certe parti del mondo hanno avuto problemi con alcune sequenze del nuovo film di James Gunn, che sono state così censurate ... Secondo bestmovie.it