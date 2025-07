Corruzione e peculato al comune di Sorrento | 16 misure cautelari anche per l' ex sindaco Massimo Coppola

Una nuova operazione della guardia di finanza ha scosso il comune di Sorrento dopo l'arresto in flagranza di reato dell'ormai ex sindaco Massimo Coppola lo scorso 20 maggio. I baschi gialli nelle ultime ore stanno eseguendo 16 misura cautelari, tra la custodia in carcere e i domiciliari, nei. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: comune - sorrento - cautelari - sindaco

“Sistema Sorrento”, il verbale: “In Comune tutti sapevano che Coppola prendeva tangenti” - Il “ Sistema Sorrento” fatto di mazzette sistematiche sugli appalti era noto a tutti in Municipio. E la fedeltà di alcuni dirigenti e funzionari comunali ai propositi criminali del sindaco Massimo Coppola, detenuto a Poggioreale dal 20 maggio dopo un arresto in flagranza di mazzetta, era assoluta.

Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati - Operazione anti-corruzione delle Fiamme Gialle al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) sta dando esecuzione in queste ore a 16 ordinanze di misura cautelare (in carcere e ai domiciliari), emesse dal gip su richiesta della Procura, nei confronti dell’ex sindaco Massimo Coppola, di funzionari e dirigenti del Comune e di alcuni imprenditori.

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/07/mazzette-al-comune-di-sorrento-sedici-arresti-della-guardia-di-finanza-e556dd68-8c05-4176-bb7a-6dceebd79eee.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_mazzette-al-comune-di-sorrento-sedici-arresti-della-g Vai su X

Sorrento, 16 misure cautelari nei confronti di ex sindaco e funzionari; Tangenti e corruzione, terremoto al Comune di Sorrento: 16 arresti; Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati.

Inchiesta appalti a Sorrento, 16 arresti: c’è anche l’ex sindaco Massimo Coppola - Inchiesta appalti al Comune di Sorrento, nuovo blitz della Guardia di Finanza: 16 arresti tra amministratori pubblici, dirigenti, funzionari e imprenditori ... Da fanpage.it

Mazzette al Comune di Sorrento, sedici arresti della Guardia di Finanza - Tra i destinatari della misura cautelare anche il sindaco Massimo Coppola, già in carcere dallo scorso 21 maggio ... Scrive rainews.it