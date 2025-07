Fiorentina Kean giura fedeltà | Darò il meglio per la Viola Pioli e Commisso caricano l’ambiente Al Viola Carpet l’attaccante parla a poche ore dalla scadenza della clausola e fa la sua scelta

Fiorentina, Stefano Pioli e Moise Kean protagonisti del primo giorno di ritiro, in particolare l’attaccanto, che giura fedeltĂ ai viola La Gazzetta dello Sport dedica una pagina alla Fiorentina che ieri è ripartita con un nuovo tecnico e la risoluzione di un’incognita che stava preoccupando non poco l’ambiente. Un bagno di folla, un pieno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, Kean giura fedeltĂ : “Darò il meglio per la Viola”. Pioli e Commisso caricano l’ambiente. Al “Viola Carpet”, l’attaccante parla a poche ore dalla scadenza della clausola e fa la sua scelta

Palladino Fiorentina, futuro già deciso: è arrivato il comunicato ufficiale del club viola. L’annuncio sull’allenatore - di Redazione JuventusNews24 Palladino Fiorentina, futuro già deciso: la nota ufficiale del club viola.

Fiorentina, Pradè: “Serve analisi profonda. Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza”. Squadra fischiata dai tifosi viola - Incisive le dichiarazioni rilasciate da Daniele Pradè ai canali social della Fiorentina dopo la sconfitta di Venezia: “La Fiorentina non può perdere col Venezia: abbiamo lasciato 8 punti tra Venezia e Monza: sono cose che vanno analizzate, oggi dire troppe cose a caldo sarebbe sbagliato.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

Fiorentina, parole d'amore da Kean: "Motivato ad andare avanti con questa squadra" - L'attaccante esce allo scoperto in occasione della presentazione della squadra a Viola Park. Secondo calciomercato.com

La Fiorentina si presenta, Kean: "Darò il meglio per la Viola". Pioli: "So che qui posso emozionarmi ancora" - Il dg Alessandro Ferrari prende il microfono per far salutare al presidente Rocco Commisso, attualmente negli Stati Uniti, tutti i tifosi ... Segnala firenzeviola.it