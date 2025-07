C’è un tempo in cui la cultura dovrebbe essere uno spazio di verità, di riconciliazione e di maturità comunitaria. E poi c’è un tempo, come quello che viviamo, in cui anche un film come Albatross, piccolo capolavoro di misura e memoria, diventa terreno di scontro ideologico. Eppure, questo film, che ha avuto il coraggio di raccontare la vita e la morte di Almerigo Grilz, è una pagina che doveva essere scritta, fosse anche solo per ridare dignità a una storia italiana a lungo sepolta sotto il peso della rimozione ideologica. Un film che racconta una “vocazione”. Albatross – lo diciamo subito – non è un’opera pensata per le sofisticate platee da festival, né per salotti intellettuali dove le etichette contano più dei contenuti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albatross, un biopic onesto e “differente”. Vola oltre i pregiudizi della critica militante