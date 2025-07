Medvedev | ultimatum di Trump? E' teatro

10.03 Mentre si attende ancora una reazione del presidente russo al termine di 50 giorni per un accordo di pace in Ucraina posto a Mosca da Trump, su X interviene Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Un ultimatum "teatrale","di facciata", scrive,ma "alla Russia non interessano" le dichiarazioni di Trump. "Il mondo ha rabbrividito in attesa delle conseguenze. La belligerante Unione Europea è delusa. La Russia non se n'è accorta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - medvedev - ultimatum - teatro

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Medvedev: "Trump ha costretto Kiev a pagare gli aiuti" - L'annuncio del ministero del Tesoro Usa. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato americano ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale

Trump impone all'Ucraina di pagare gli aiuti USA con minerali, dice Medvedev - "Trump ha finalmente costretto il regime di Kiev a pagare gli aiuti americani con i minerali". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev commentando l'intesa siglata tra Ucraina e Usa.

Medvedev gela Trump: «La guerra? Finirà quando rovesceremo il regime di Kiev». L’avviso alla Nato: «Svezia e Finlandia prossimi bersagli» - I Paesi che hanno aderito più di recente alla Nato, ossia Svezia e Finlandia, sono da considerarsi automaticamente «bersagli» dell’esercito russo, anche «con una componente nucleare».

ULTIMA NOTIZIA DEL 4 LUGLIO 2025 — TRUMP E PUTIN HANNO APPENA RIDEFINITO IL MONDO. ( di Julian Assange ) "Nel giorno del 249° anniversario della nascita degli Stati Uniti, il Presidente Trump ha ricevuto una chiamata storica dal Presidente ru Vai su Facebook

Medvedev: ultimatum di Trump? E' teatro; Ucraina, Trump: Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100% a Mosca | Medvedev: Ultimatum è teatro, non ci importa; TASS * «MEDVEDEV DEFINISCE L'ULTIMATUM DI TRUMP A MOSCA COME SPETTACOLO TEATRALE, LA RUSSIA IGNORA LE MINACCE DEGLI STATI UNITI.

TASS * «MEDVEDEV DEFINISCE L’ULTIMATUM DI TRUMP A MOSCA COME SPETTACOLO TEATRALE, LA RUSSIA IGNORA LE MINACCE DEGLI STATI UNITI» - La Russia non se ne è curata,” ha scritto Medvedev in inglese ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Ucraina, Trump: "Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100% a Mosca" | Medvedev: "Ultimatum è teatro, non ci importa" - Trump ha ribadito di essere "molto deluso da Putin" e ha promesso dazi del 100% se non si arriverà a un accordo per il cessate il fuoco in 50 giorni. Segnala msn.com