Street Fighter | Vidyut Jammwal sarà Dhalsim nel film live-action

Con le riprese oramai prossime, il casting del film in live-action ispirato al videogame Street Fighter continua ad offrire nuovi aggiornamenti. Secondo un nuovo articolo di Deadline, infatti, pare che Legendary Pictures abbia scelto Vidyut Jammwal per il celebre ruolo di Dhalsim, il combattente indiano capace di allungare gli arti e sputare fuoco. Nessun commento a riguardo è arrivato da Legendary. Vidyut è diventato celebre in quel di Bollywood, ma sarĂ Street Fighter la sua primissima volta a Hollywood. Vidyut è l’ennessimo tassello di un mosaico che conta al momento Andrew Koji come Ryu, Callina Liang come Chun-Li, Noah Centineo come Ken, Jason Momoa come Blanka, Roman Reigns come Akuma, Orville Peck come Vega, Andrew Schulz come Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson come Balrog. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Street Fighter | Vidyut Jammwal sarĂ Dhalsim nel film live-action

In questa notizia si parla di: street - fighter - vidyut - jammwal

Nintendo Switch 2 debutta con Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - Nel Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch, Capcom ha svelato due emozionanti titoli di lancio in arrivo sull’attesissima Nintendo Switch 2, tra cui Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in uscita il 5 giugno 2025! Street Fighter 6 porterà le sue inconfondibili risse piene d’azione sulla nuovissima piattaforma Nintendo, offrendo nuove modalità di gioco, un’entusiasmante nuova modalità e molto altro ancora! Nel frattempo, l’acclamato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess porta l’avvincente storia dei Kami nelle mani dei giocatori con nuove caratteristiche.

Street Fighter: trovata la protagonista del reboot in live-action - Sta lentamente procedendo la pre-produzione del nuovissimo adattamento in live-action del popolare videogame di combattimento Sono passati poco più di due anni da quando Legendary Entertainment si è assicurata la licenza esclusiva per i diritti cinematografici e televisivi del videogioco iconico di Capcom, Street Fighter.

Street Fighter Casilina, l'ennesima rissa dentro e fuori dal bar sveglia i residenti: 9 i fermati - Scene giĂ viste e che continuano a ripetersi. Maxi rissa all'alba sulla via Casilina, iniziata all'interno del Kokus bar e continuata all'esterno.

Street Fighter: La star indiana Vidyut Jammwal si unisce al cast del nuovo film!; Street Fighter | Vidyut Jammwal sarà Dhalsim nel film live-action; Street Fighter: annunciato l'attore di Dhalsim, ed è semplicemente perfetto.

Street Fighter: annunciato l'attore di Dhalsim, ed è semplicemente perfetto - Scoprite l'attore che è stato scelto per interpretare Dhalsim nel film live- cinema.everyeye.it scrive

STREET FIGHTER Live Action Film Casts Indian Action Star Vidyut Jammwal As Dhalsim - The iconic Indian action star Vidyut Jammwal has been casted as Dhalsim for the live action Street Fighter movie. Come scrive comicbookmovie.com