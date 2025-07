Sfilate di Dolce & Gabbana a Roma | gran finale a Castel Sant’Angelo questa sera

Si chiude oggi, con un evento spettacolare davanti a Castel Sant’Angelo, il ciclo di sfilate di Dolce & Gabbana Alta Moda che ha trasformato la Capitale in un palcoscenico di eleganza, storia e creatività . Dopo aver toccato via Veneto e i Fori Imperiali, martedì 15 luglio è il turno dell’ Alta Sartoria uomo, protagonista assoluta nel suggestivo scenario del Lungotevere, dalle ore 18 alle 21.30. Un omaggio alla sartoria ecclesiastica. La sfilata odierna, ospitata a Ponte Sant’Angelo, è preceduta da un tributo alla tradizione della sartoria ecclesiastica, firmato in collaborazione con la celebre Sartoria Tirelli di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

