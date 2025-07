Cosa significa quando il gatto fa l'occhiolino | cos'è il bacio del gatto e cosa vuole comunicarti

Quando un gatto fa l’occhiolino o socchiude lentamente gli occhi, sta esprimendo affetto e fiducia: è il cosiddetto “bacio del gatto”. Questo gesto, studiato anche dalla scienza, indica un legame profondo, ma può talvolta segnalare disturbi oculari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gatto - cosa - occhiolino - bacio

