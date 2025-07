Il 15 luglio 1987 segna una data controversa nella storia della televisione britannica: Boy George, al secolo George Alan O’Dowd, venne ufficialmente bannato dai programmi televisivi del Regno Unito. La decisione, drastica e senza precedenti per un artista di tale calibro, fu motivata dalla preoccupazione che il cantante potesse rappresentare un pessimo esempio per i giovani telespettatori. Gli anni Ottanta, che avevano visto il trionfo mondiale dei Culture Club con successi come “Karma Chameleon”, si trasformarono in un periodo buio per l’artista londinese. La sua immagine androgina e anticonformista, che inizialmente aveva affascinato il pubblico e gli addetti ai lavori, iniziò a essere percepita come problematica dalle autoritĂ televisive britanniche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Prima idolo pop, poi pericolo pubblico: il giorno in cui Boy George fu bandito dalla tv inglese