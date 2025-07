Calciomercato Juventus caccia al vice Di Gregorio | due portieri pronti a raccogliere l’eredità di Perin I nomi individuati

dalla dirigenza bianconera. Con l’addio ormai imminente di Mattia Perin, il calciomercato Juventus  si è messa al lavoro per individuare il nuovo secondo portiere che affiancherĂ Â Michele Di Gregorio  nella stagione 202526. L’obiettivo del club è chiaro: scegliere un profilo affidabile ma non troppo ingombrante, che possa garantire esperienza e affidabilitĂ senza ostacolare la titolaritĂ dell’ex Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due sono i principali nomi seguiti dalla dirigenza bianconera: Lorenzo Montipò  del Verona  e Emil Audero, attualmente al Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, caccia al vice Di Gregorio: due portieri pronti a raccogliere l’ereditĂ di Perin. I nomi individuati

In questa notizia si parla di: perin - juventus - caccia - vice

All-in Svilar, ma la Roma segue Perin: futuro alla Juventus mai così in bilico - Si avvicina a grandi passi il penultimo appuntamento di questa Serie A, che la Roma dovrà affrontare con il massimo impegno per tenere accese le speranze Champions.

Juventus, via un altro leader? Perin fondamentale per il gruppo, ma riflette sul futuro - Nelle rivoluzioni in programma, ecco, si spalancano pure le opportunitĂ . Specialmente quelle di mercato.

Daffara al Mondiale per Club? Il portiere della Juventus Next Gen al posto dell’infortunato Perin. Tutti i dettagli - di Marco Baridon Daffara al Mondiale per Club al posto di Perin. I dettagli sulla possibile chiamata per il portiere della Juventus Next Gen.

Perin vuole cambiare aria dopo la stagione ai margini vissuta con Motta e Tudor in panchina Mattia si sente un primo portiere, la Juventus si cautela Leggete tutti i dettagli nel link nei commenti Vai su Facebook

Lo ricordate? Può tornare alla Juve per fare il vice Di Gregorio. Perin in uscita; Una Juve senza 'vice'. Perché Perin potrebbe giocare anche contro l'Inter; Serie A, le coppie di portieri della stagione 2023-2024.

Calciomercato Juventus, caccia al vice Di Gregorio: due portieri pronti a raccogliere l’eredità di Perin. I nomi individuati - Calciomercato Juventus, caccia al vice Di Gregorio: due portieri pronti a raccogliere l’eredità di Perin. juventusnews24.com scrive

LEGGO | Roma, caccia al vice-Svilar: spunta Perin - La Roma è alla ricerca di un secondo portiere affidabile da affiancare a Mile Svilar, visto che Gollini sembra ormai destinato a fare le valigie. Come scrive msn.com