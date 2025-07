il successo inaspettato di “Brick” tra i film più visti su Netflix. Nonostante un avvio discreto e recensioni critiche generalmente negative, il nuovo thriller psicologico “Brick” ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di streaming di Netflix, sia in Italia che a livello internazionale. La sua presenza in vetta dimostra come alcuni titoli possano ottenere una diffusione massiccia anche con un’accoglienza critica tiepida. caratteristiche principali del film “brick”. contesto e produzione. “Brick” è un prodotto europeo, realizzato in Germania e diretto da Philip Koch. È stato lanciato sulla piattaforma di streaming il 10 luglio e si distingue per una produzione senza grandi campagne promozionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Thriller di successo su Netflix nonostante le pessime recensioni