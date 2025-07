Lake Como Summer School 2025 porta 36 studenti internazionali nel capoluogo

Dal 21 al 25 luglio Como ospiterĂ la terza edizione della Lake Como Summer School, un workshop internazionale dedicato alla riqualificazione urbana e alla progettazione dello spazio pubblico. Al centro del programma, in particolare, la sperimentazione di interventi di riqualificazione per alcuni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Torna il Lake Como Festival della Luce, tutto il programma - La dodicesima edizione del Festival della Luce Lake Como, organizzata come sempre dalla Fondazione Alessandro Volta, dal 14 maggio al 12 giugno 2025 con il titolo Luce sull’invisibile, scelto in accordo con la Società Italiana di Fisica (SIF) in occasione dell’International Year of Quantum.

A Villa Erba torna il Lake Como Comic Art Festival - Il Lake Como Comic Art Festival è un evento creato da alcune delle persone che hanno fondato il Big Wow Comic Fest in California e il Paris Comic Expo.

Como, nuovo volto (anche) di luce per questi 3 luoghi storici e amatissimi della città: 36 studenti e università top al lavoro - Dal 21 al 25 luglio Como ospiterà la terza edizione della Lake Como Summer School, un workshop internazionale dedicato alla riqualificazione urbana e alla progettazione dello spazio pubblico. Scrive comozero.it

Lake Como summer talks: si parla di Avarizia - Si parla di “avarizia” nell’ambito degli incontri della prima edizione di Lake Como summer talks, dedicata ai sette vizi capitali. Riporta laprovinciadicomo.it