Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 16 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Calendario leggermente modificato quello di mercoledì 16 luglio, quando proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma di nuoto di fondo  vedrà andare in scena entrambe le prove sui 10 km, mentre si concluderà la prima fase a gironi del torneo di pallanuoto maschile. Nella pallanuoto maschile si terrà la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi, che andrà a definire il quadro delle qualificate ai quarti e di chi dovrà disputare gli ottavi, mentre le gare di nuoto di fondo si apriranno con la 10 km maschile, in cui saranno in gara Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri, seguita dalla 10 km femminile, che vedrà al via Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci.

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - programma - luglio

