Nvidia riprenderà le vendite del chip H20 in Cina | c’è l’ok di Trump

Il colosso tecnologico statunitense Nvidia ha annunciato la ripresa delle vendite in Cina del chip H20, progettato specificamente per aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull’export di semiconduttori avanzati. Il via libera alle esportazioni è stato garantito da Washington, dopo che Nvidia ha presentato richiesta formale per riprendere le consegne dopo il blocco di aprile. «Il governo degli Stati Uniti ha assicurato che le licenze saranno concesse», ha fatto sapere l’azienda californiana in una nota. Ad aprile Trump aveva imposto a Nvidia l’obbligo di licenza per le vendite in Cina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nvidia riprenderà le vendite del chip H20 in Cina: c’è l’ok di Trump

