La Russia sfida Trump | Bolle di sapone parleranno le armi

Donald Trump dà un ultimatum di 50 giorni a Vladimir Putin per terminare le operazioni militari in Ucraina e dal Cremlino rispondono con una scrollata di spalle: "Quelle dello Zio Sam sono bolle di sapone ", fanno sapere da Mosca, annunciando poi che " parleranno le armi ". Segno, insomma, che una distensione appare ancora lontana. Lontanissima. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a sfoderare l'arma delle sanzioni nei confronti della Russia se non si arriverà a un accordo per la tregua in Ucraina "entro 50 giorni". Sul fronte militare, il capo della Casa Bianca conferma il cambio di strategia nel sostegno a Kiev, con l'invio di nuove forniture, che però saranno pagate dall'Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Russia sfida Trump: "Bolle di sapone, parleranno le armi"

