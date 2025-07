8 per mille sempre meno italiani scelgono la Chiesa cattolica | quanti soldi ha incassato

Sempre meno italiani scelgono di dare l'8 per mille alla Chiesa cattolica. Secondo i dati pubblicati dal Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2021, appena il 69,5% ha scelto la Cei, che quest'anno ha incassato circa 429 milioni di euro, in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2010 infatti, la quota di italiani che dava il proprio 8 per mille alla Chiesa toccava l'82%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mille - italiani - chiesa - meno

Campionati italiani universitari. Oggi la sfilata con mille atleti - Le competizioni della 78esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili ad Ancona sono iniziate ieri con le prime gare che coinvolgono gli atleti delle discipline equestri, del tennistavolo e taekwondo.

5 per mille, a chi lo devolvono gli italiani? - I contribuenti al momento di compilare la dichiarazione dei redditi pensano soprattutto alla ricerca medica: due fondazioni anti cancro in cima alle preferenze

Mille euro in tasca, il bonus fa felici gli italiani - Un bonus da 1.000 euro sarà disponibile per tutto l’anno. Ad erogarlo è l’INPS. Ecco a chi si rivolge e quali sono i requisiti per ottenerlo E’ uscita lo scorso 17 aprile, a ridosso della Pasqua, la circolare dell’INPS con tutte le indicazioni su modalità e requisiti richiesti per accedere a un nuovo bonus da.

Manca meno di un’ora al prossimo evento presso la Chiesa di San Gottardo di Asolo e noi non possiamo che rivolgere un pensiero a tutti i nostri che ogni sera, sempre con il sorriso, vi aspettano presso i nostri banchetti. #GioieMusicali #Gioi Vai su Facebook

8 per mille, sempre meno italiani scelgono la Chiesa cattolica: quanti soldi ha incassato; L'8 per mille alla Chiesa cattolica in Veneto: sempre meno, più soldi allo Stato; I numeri della crisi di fede con cui il prossimo papa dovrà fare i conti.

8 per mille, sempre meno italiani scelgono la Chiesa cattolica: quanti soldi ha incassato - Secondo i dati pubblicati dal Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2021, appena il 69,5% ha scelto la C ... Secondo fanpage.it

8 per mille, la Chiesa cattolica domina con il 70% delle preferenze. Incasserà 1 miliardo - La Chiesa Cattolica continua a essere la scelta principale degli italiani per l'8 per mille, incassando oltre un miliardo di euro. Da italiaoggi.it