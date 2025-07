Tour de France 2025 Milan rompe la maledizione ma ora deve battere Merlier Ganna è un rimpianto

Il Tour de France vive quest’oggi il giorno di riposo ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda quello che hanno fatto i corridori azzurri in queste dieci tappe. Finalmente si è rotta la maledizione con il successo di sabato di Jonathan Milan sul traguardo di Laval, con il friulano che ha interrotto una striscia di mancate vittorie che addirittura duravano da 113 tappe e 2176 giorni. Sicuramente la prima parte di Tour del velocista della Lidl-Trek è stata positiva, anche perchè sta vestendo con merito la maglia verde, che è il grande obiettivo di Milan fino a Parigi. Non sarà sicuramente un compito facile per Jonathan, anche perchè Tadej Pogacar spaventa e potrebbe essere forse il principale antagonista, visto che lo sloveno è capace di vincere su più terreni oltre che quello amato della salita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Milan rompe la maledizione ma ora deve battere Merlier. Ganna è un rimpianto

In questa notizia si parla di: tour - france - milan - maledizione

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarà vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Jonathan Milan ha rotto la maledizione dei ciclisti italiani al Tour De France. Il corridore della Lidl Trek ha vinto l’ottava tappa del della corsa di ciclismo più importante al mondo, con una volta perentoria. È la sua prima vittoria in questa competizione, e la prim Vai su Facebook

Tour de France 2025, Milan rompe la maledizione ma ora deve battere Merlier. Ganna è un rimpianto; Tour de France, Milan vince in volata e spezza la maledizione azzurra; ESISTE ANCHE L’ITALIA! Jonathan Milan spezza la maledizione e vince di forza al Tour de France! Digiuno di 6 anni interrotto.

Tour de France 2025, Milan la spunta a Laval e dopo 113 tappe torna a vincere un italiano! - Trek vince l’ottava tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Laval Espace Mayenne e spezza la maledizione azzurra. Si legge su generationsport.it

Tour de France, Milan rompe il digiuno dell’Italia: 113 tappe dopo Nibali il tricolore torna a sventolare. L’incubo è finito - Tour de France, Jonathan Milan rompe il lunghissimo digiuno italiano: la vittoria mancava dal 2014, l'ultimo a trionfare sulle strade francesi fu Vincenzo Nibali ... Secondo sport.virgilio.it