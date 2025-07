Gasolio non conforme | sequestri tra Siena e Terni indagini in corso

Controlli su distributori di Siena: sequestrati 70mila litri di gasolio non conforme. Indagini della GdF e ADM su frode in commercio e sicurezza veicoli. SIENA – Nell’ambito del protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), i militari del Comando provinciale di Siena ed i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Firenze hanno sottoposto a controllo n. 05 distributori stradali di carburante nella provincia di Siena. All’esito del piano di interventi, presso due distributori è stata rilevata la detenzione, ai fini della vendita, di gasolio che i funzionari dell’ADM hanno accertato essere non conforme alla normativa vigente in ordine al punto di infiammabilitĂ (c. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gasolio non conforme: sequestri tra Siena e Terni, indagini in corso

