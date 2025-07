L’Idf ha emesso un ordine di evacuazione per numerosi quartieri di Gaza City e Jabalia

L’esercito israeliano ha diffuso un ordine di evacuazione per numerosi quartieri di Gaza City e di Jabalia, a seguito dell’incidente avvenuto nella giornata precedente, in cui un carro armato è esploso causando la morte di tre soldati. Il portavoce in lingua araba dell’ Idf, colonnello Avichai Edrei, ha reso nota la lista delle aree interessate tramite un avviso ufficiale. Secondo quanto riportato da Israel Hayom, le forze armate prevedono un’operazione militare su larga scala in queste zone nelle prossime ore. I tre militari sono rimasti uccisi, mentre un ufficiale è stato gravemente ferito in uno scontro nella parte settentrionale della Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Idf ha emesso un ordine di evacuazione per numerosi quartieri di Gaza City e Jabalia

In questa notizia si parla di: ordine - evacuazione - numerosi - quartieri

L'Idf: 'Attacco senza precedenti a Khan Yunis, ordine di evacuazione'. Nella Città Vecchia musulmani aggrediti da adolescenti ebrei - Decine di adolescenti israeliani di destra hanno aggredito commercianti e residenti musulmani nella Città Vecchia in occasione del Giorno di Gerusalemme, come mostrano video e foto sui social.

Medioriente: Idf emette ordine evacuazione per nord Gaza - Milano, 10 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso d’evacuazione per la zona settentrionale della Striscia di Gaza, invitando chi si trova nelle zone di Al-Karama, Abd al-Rahman, Al-Nahda e nel campo di Jabalia nei blocchi 975, 979, 980, 982, 983 e 1814? a spostarsi verso sud, recandosi “nei rifugi noti di Gaza City”.

Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei | I Iran emette ordine di evacuazione per canali tv israeliani - Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilitĂ al dialogo per la de-escalation.

Gaza: 5 morti e attacco Idf su Nord-Est; Israele sta costringendo ancora i palestinesi a lasciare il nord della Striscia; Incendi a Los Angeles, almeno 24 morti. Oltre 150mila senza casa. Tutti gli aggiornamenti - Sale a 24 il numero delle vittime. Biden: Sostegno per tutto il tempo necessario.

Israele sta costringendo ancora i palestinesi a lasciare il nord della Striscia - E ha cominciato un'intensa campagna di bombardamenti contro la città di Gaza: decine di persone sono state uccise ... Come scrive ilpost.it

L'Idf ordina l'evacuazione di alcune zone del nord di Gaza ... - MSN - Un nuovo ordine di evacuazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) è stato rivolto ai residenti di Gaza e Jabaliya. Si legge su msn.com