Donna precipita dal secondo piano di un palazzo a Roma è gravissima | interrogato il marito

Una donna è precipitata da un balcone al secondo piano di un palazzo in zona Giustiniana a Roma. Il compagno dice che si è trattato di un gesto volontario, ma la sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori. La signora è gravissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

San Secondo, donna accoltellata dal marito: è grave - Poco prima delle 9:00, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo avrebbe violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, è ricoverata in rianimazione ma sarebbe cosciente.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme.

Davide Pasqualini, 44 anni, si è gettato dall'ottavo piano del palazzo in cui viveva insieme alla madre 73enne Giovanna Brusoni, a Milano. Trovata morta...

Donna di 45 anni precipita dal secondo piano di una palazzina a Roma: condizioni critiche e indagini in corso - Una donna di 45 anni cade dal secondo piano a Roma, nel quartiere la Giustiniana; condizioni gravissime e indagini in corso per chiarire dinamica e possibili responsabilità, con sequestro del cellular ... Scrive gaeta.it