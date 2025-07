Un anconetano in Libia Luca Bargilli | Bengasi città sicura e dalle infinite opportunità per le nostre aziende

BENGASI ‚Äď La recente vicenda del ministro dell‚ÄôInterno Matteo Piantedosi, respinto dalle autorit√† libiche con la motivazione che ¬ęnon era stato rispettato il protocollo¬Ľ non ha per nulla intaccato i rapporti tra il Paese africano e gli italiani. Soprattutto per quel che riguarda il commercio e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: bengasi - anconetano - libia - luca

Piantedosi respinto in Libia con delegazione ministri Ue, Bengasi: «Ingresso illegale, persone non gradite». Fonti: «Una incomprensione» - Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. msn.com scrive

Il governo di Bengasi respinge Piantedosi e altri ministri Ue in visita in Libia: ‚ÄúNon graditi‚ÄĚ - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ai suoi colleghi di Grecia e Malta e al commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner, avrebbero ... Si legge su fanpage.it