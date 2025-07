Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza | congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una societĂ edile di Priverno e del suo rappresentante legale. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a oltre 500 mila euro, un provvedimento che mira a garantire il recupero dei profitti derivanti da un presunto reato di evasione fiscale. L’accusa e il provvedimento cautelare. Il sequestro si inserisce nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Latina e riguarda la presunta omissione, per due annualitĂ consecutive, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie relative alle imposte dirette e all’ IVA. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una societĂ di Priverno

In questa notizia si parla di: sequestro - preventivo - societĂ - evasione

