La Puglia è la regione italiana che destina la maggior parte dei fondi del Pnrr alla creazione di posti letto per i migranti: la Regione del governatore di centrosinistra Michele Emiliano è in testa con 114?milioni di euro (circa il 57?% del totale) destinati a 12 comuni, tra cui Foggia, Manfredonia (Borgo Mezzanone), San Severo, Cerignola, Lesina, Poggio Imperiale, Carpino e San Marco in Lamis. E ieri è arrivata un’altra pioggia di fondi stanziati per quattro progetti approvati in Puglia, che prevedono la realizzazione di 304 posti letto  e un investimento complessivo di quasi 10 milioni di euro, destinati in parte alle infrastrutture abitative e in parte ai servizi per l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I soldi del Pnrr agli alloggi per migranti: in Puglia 114 milioni per centinaia di posti letto, anche in conventi storici