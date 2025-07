Ucraina Ue | Presto nuove sanzioni a Russia Medvedev | Ultimatum Trump teatrale non ci interessa

(Adnkronos) – ''Spero che oggi'' si raggiunga un accordo su nuove sanzioni Ue alla Russia, ''ma c'è ancora del lavoro da fare''. Così l'Alta rappresentante della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas. ''E' un buon segno che gli Stati Uniti abbiamo capito che la Russia non vuole la pace – ha proseguito Kallas – Speriamo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sanzioni - ucraina - presto - russia

Guerra in Ucraina, via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca - Mosca: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo - L?appuntamento è per quattro, come nelle vere partite a poker. Ma resta il dubbio su chi si presenterà davvero.

Ucraina, dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti la tregua o sanzioni" | Putin propone a Kiev di riprendere i negoziati diretti in Turchia - Missione altamente simbolica nella capitale ucraina di Macron, Starmer, Merz e Tusk. Meloni si è collegata in video

Guerra Ucraina, la Russia: «Uccisi 500 soldati di Kiev in un solo giorno». Trump: Putin preoccupato dalle sanzioni Vai su Facebook

Ucraina-Russia, l’ultimatum di Trump a Putin e la reazione di Mosca: news oggi; Trump: 'Putin dice str…ate, presto nuove sanzioni alla Russia'; Guerra in Ucraina, Kurt Volker: Trump è frustrato da Putin, presto sanzioni alla Russia.

Ucraina, Ue: "Presto nuove sanzioni a Russia". Medvedev: "Ultimatum Trump teatrale, non ci interessa" - Kallas: "Speriamo che anche gli Stati Uniti le adottino". Da adnkronos.com

Kallas: “Presto nuove sanzioni alla Russia”. Ultimatum di Trump a Putin, per i politici russi è “aria fritta” - Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca spiegando che Lavrov si trova nella capitale cine ... Scrive ilfattoquotidiano.it