Superman | incassi internazionali inferiori alle aspettative | sarà un problema sulla lunga distanza?

I numeri al box-office a livello globale non sono, al momento, quelli sperati e potrebbe creare qualche grattacapo alla produzione. Superman ha incassato sinora soltanto 95 milioni di dollari al box-office internazionale nonostante una robusta campagna marketing e ora iniziano a circolare i primi dubbi sul futuro positivo del film. Al momento, gli incassi registrano 127 milioni di dollari al botteghino, di cui ben 122 milioni arrivano però direttamente dal mercato nordamericano e i restanti da quello internazionale. Un problema per Superman La contemporanea presenza di un altro colosso come Jurassic World - La rinascita, ha sicuramente intaccato il box-office del film di James Gunn ma le performance del blockbuster all'estero sembrano preoccupare la produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: incassi internazionali inferiori alle aspettative: sarà un problema sulla lunga distanza?

