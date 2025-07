Regionali Schlein cade nel tranello di Giani | in Toscana si va verso il secondo mandato

I pentastellati non sarebbero affatto propensi ad un secondo mandato del democratico, come chiarito dal deputato Francesco Silvestri. n serata, però sembrerebbe che Schlein e Conte si siano sentiti telefonicamente proprio sul tema. Giani, comunque, non sembra intenzionato ad abbandonare il suo obiettivo. "MacchĂ© passo indietro?", ha infatti risposto uscendo dal Nazareno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali, Schlein cade nel tranello di Giani: in Toscana si va verso il secondo mandato

Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd” - Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito.

Giani va da Schlein per il bis. Lunedì la segreteria per (ri)compattare il partito - Firenze, 11 luglio 2025 – Si preannuncia un inizio settimana di fuoco in casa Pd: Giani atteso a Roma, tra lunedì e martedì, per il faccia a faccia finale con Schlein per ricucire col nazionale dopo gli scossoni delle ultime 48 ore, e segreteria regionale convocata da Emiliano Fossi per lunedì sera.

Toscana, PD e M5S trattano: Schlein spinge sul patto, Giani attende - Le elezioni regionali autunnali bussano alle porte e, in Toscana, la conferma di Eugenio Giani rimane appesa a un filo: il Partito Democratico non ha ancora sciolto le riserve, mentre il dialogo con il M5S procede a fari spenti.

