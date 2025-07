Quanto si ispira effettivamente Too Much alla vita sentimentale di Lena Dunham?

Dunham ha dichiarato a Vanity Fair che la gente non dovrebbe «provare a leggere in chiave Baby Reindeer» la sua nuova serie di Netflix, ma è difficile ignorare i riferimenti alla sua separazione da Jack Antonoff, alla sua amicizia con Taylor Swift e al suo matrimonio con Luis Felber. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Quanto si ispira effettivamente Too Much alla vita sentimentale di Lena Dunham?

In questa notizia si parla di: dunham - ispira - effettivamente - much

«Ho deciso di non apparire nella serie per proteggere la mia salute mentale e fisica» ha spiegato Lena Dunham in un’intervista al New Yorker. Questo segna il suo ritorno dietro la macchina da presa, otto anni dopo la chiusura di Girls, con Too Much, una nuo Vai su Facebook

Torna Lena Dunham con Too Much , serie audace e sovversiva.

Lena Dunham è tornata - Dopo l'enorme successo di “Girls” era un po' sparita: nella sua nuova serie, “Too Much”, racconta anche com'è cambiata la sua vita ... Segnala ilpost.it

Torna Lena Dunham con Too Much , serie audace e sovversiva - È una storia d’amore, ma non prende le classiche scorciatoie che vediamo di solito nelle romcom. vanityfair.it scrive