Bufera su Yamal per la festa di compleanno | Ha usato persone nane per uno show

È uno dei giovani talenti più in vista del calcio mondiale. Ma continua a far parlare di sé anche per quanto combina fuori dal campo. Il neo 18enne Lamine Yamal per la sua festa di compleanno – che si è tenuta (almeno questo si mormora) in una lussuosa villa a Olivella, nel Garraf – avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento nel corso della serata. La denuncia è arrivata dall’Associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo (Adee), ente che fa parte della Confederazione spagnola delle persone con disabilità fisiche e organiche (Cocemfe). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Bufera su Yamal per la festa di compleanno: “Ha usato persone nane per uno show”

