Il distruttore di cattedrali.

Alessandro Giuli sa essere sfrontato e coraggioso. Non è detto che sia un difetto, neppure per un ministro, soprattutto se sei pronto a pagare il prezzo delle tue azioni e non hai una vocazione democristiana. Non è da tutti sfidare il Corsera, in questo modo corsaro, pubblicando l'intervista che il quotidiano di via Solferino, con la stessa cortesia di Bartleby lo scrivano, ha preferito non mettere in pagina. Si è creata una situazione strana. Quella di Giuli è una scelta scostumata, soprattutto quando svela lo scambio di messaggi con la redazione, con chi fa le domande e chi le riceve. Queste cose magari non si fanno.

