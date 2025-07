Cultura Mollicone offre un promemoria a Galli della Loggia | È un importante intellettuale poteva documentarsi meglio

Dal Piano Olivetti alla riduzione dell’ Iva sull’arte, fino alla nuova alleanza pubblico-privato per la valorizzazione dei musei. E, ancora, gli incentivi per l’ editoria, la lotta alla pirateria, la riforma strutturale della gestione dei beni culturali, la legge per la tutela del patrimonio culturale immateriale e «molto altro ancora». Elencando alcune delle molte misure adottate o in via di adozione da parte del governo e del parlamento, il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone, replica all’accusa di Ernesto Galli della Loggia secondo cui la destra non avrebbe fatto nulla per la cultura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

