Protegge intensifica l’abbronzatura e profuma la pelle Lo spray solare dall’ingrediente tropicale è la crush beauty dell’estate

Quali sono quei profumi che fanno subito estate? Beh, senza dubbio quelli floreali, fruttati e dalle vibes tropicali. E se anche voi state cercando quella nota in più con cui entrare perfettamente nel mood della stagione, ecco che potete ottenerla con uno spray solare dal profumo tropicale che non solo dona alla pelle una piacevolissima profumazione che richiama alle isole caraibiche, ma che la idrata e la protegge dal sole allo stesso tempo, e con una grandissima efficacia. Si tratta dello spray solare Monoï de Tahiti di Helan, una protezione corpo ad ampio raggio, dall’effetto trasparente e dalla profumazione che conquista ogni senso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Protegge, intensifica l’abbronzatura e profuma la pelle. Lo spray solare dall’ingrediente tropicale è la crush beauty dell’estate

