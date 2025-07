Che confusione a Mediaset | un programma chiude per sempre mentre un altro si allunga!

Grandi manovre in casa Mediaset tra palinsesti rivoluzionati, programmi che salutano per sempre il pubblico e reality show che, invece, continuano a macinare ascolti da record. Da un lato una brutta notizia per Federica Panicucci, che dovrĂ dire addio a uno dei suoi progetti televisivi; dall’altro la conferma del successo travolgente di Temptation Island, talmente amato dal pubblico da meritare piĂą spazio in prima serata. Il pubblico, intanto, assiste a queste scelte con sorpresa e curiositĂ , tra voci di corridoio e anticipazioni che fanno giĂ discutere. Mediaset ha in serbo una brutta notizia per Federica Panicucci: ecco quale programma chiude. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che confusione a Mediaset: un programma chiude per sempre, mentre un altro si allunga!

Cosa ci sarà al posto di The Couple domenica sera, Mediaset corre ai ripari e sceglie un altro show - Dopo la chiusura anticipata di The Couple, già spostato alla domenica sera per il riscontro poco soddisfacente in termini di ascolti, Mediaset è corsa ai ripari cercando di coprire il buco venutosi a creare nella programmazione.

L’Isola dei Famosi parte male! Mediaset cancella il primo spot e lo sostituisce con un altro (VIDEO) - Sostituito lo spot de L'Isola dei Famosi L'articolo L’Isola dei Famosi parte male! Mediaset cancella il primo spot e lo sostituisce con un altro (VIDEO) proviene da Novella 2000.

MYRTA MERLINO DA POMERIGGIO 5 A OPINIONISTA NEI TALK MEDIASET, IN ATTESA DI ALTRO - Myrta Merlino non avrà nessun nuovo programma dopo l’uscita da Pomeriggio 5. A settembre arriverà infatti Gianluigi Nuzzi per far rinascere dalle macerie il talk show pomeridiano di Canale 5.

Mezza discesa in campo e svolta a Mediaset. Parla Pier Silvio Berlusconi ? L’articolo di Salvatore Merlo Jeans scuri (“sono la mia divisa, li indosso con l’abito da sempre”), blazer blu, cravatta blu berlusconiana a pois, camicia bianca con un colletto così larg Vai su Facebook

Mediaset non avrebbe gradito il 'vaffa' di Del Debbio a Bottura e Giannini, lui pronto a mettersi in discussione; Caos a “The Couple”, notai nel mirino di Striscia la Notizia dopo la prima puntata del nuovo show con Ilary Bl; Dopo i notai di Affari Tuoi, ecco anche quelli di The Couple. Distratti e poco lucidi nella prima puntata del format. Stasera a Striscia.

Mediaset riesuma un altro programma storico e lo affida a un nuovissimo conduttore: ecco di cosa si tratta - Nel riesumare alcuni programmi storici, i vertici Mediaset ne rispolveraro uno e lo affidano a un nuovo conduttore ... Scrive donnapop.it

Alessandro Cattelan approda a Mediaset? Svelato che programma potrebbe condurre - Alessandro Cattelan vicino a passare all'Azienda Tv di Cologno Monzese Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2025- Segnala msn.com