Due auto si schiantano sulla Provinciale | ragazza in ospedale traffico in tilt

Traffico in tilt e attimi di apprensione martedì mattina a Vestone, lungo la Strada Provinciale 3, teatro di un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro si è verificato poco dopo le 8, in un punto particolarmente trafficato: nei pressi della rotonda con le uscite per via Secchi e via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

