Scontro tra barche vertice in prefettura | più controlli e limiti di velocità per evitare nuove tragedie

Dopo il terribile incidente in barca costato la vita a una turista olandese, Julina De Lannoy, di 32 anni, sabato 13 luglio, si √® tenuto in prefettura un incontro urgente per fare il punto sulla sicurezza della navigazione nel primo bacino del Lago di Como. Al tavolo, presieduto dal prefetto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

