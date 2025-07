Eugenio Di Caro racconta la storia degli ospedali di Chieti

Sarà presentato giovedì 17 luglio, alle 17.30, nel museo d’arte Costantino Barbella, il libro di Eugenio Di Caro Storia degli ospedali pubblici di Chieti. All’incontro, oltre all’autore, ingegnere ed ex direttore del dipartimento tecnico dell’Asl 2, interverranno il sindaco Diego Ferrara, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

