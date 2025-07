Diffidiamo sempre delle improvvise ondate di entusiasmo patriottico verso sport come il tennis i cui atleti sulle maglie non portano la bandiera italiana ma il logo dei grandi sponsor. È il motivo per cui abbiamo seguito con una certa noia la polemica più stupida del giorno, cioè quella relativa al fatto che ad applaudire la vittoria di Sinner a «Winbledon», come direbbe Alessia Morani, non c'erano rappresentanti delle istituzioni. Insomma, la tifoseria antigovernativa si è scatenata chiedendo perché la premier o il ministro dello Sport non fossero presenti alla finale quando sull'altro fronte c'era il re di Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dov'eravate?