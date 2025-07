Esposito Inter su Sebastiano spunta un nuovo interesse dall’estero! C’è anche questo club L’indiscrezione di Sky

Esposito Inter, dopo Cagliari e Fiorentina ora si muove anche la Bundesliga: sondaggio del club tedesco per il classe 2002. Il futuro di Sebastiano Esposito è sempre più lontano da Milano. L’ Inter ha deciso di cedere l’attaccante classe 2002 in questa sessione di mercato e, come riportato da Sky Sport, le pretendenti non mancano. Dopo i primi contatti con Cagliari e Fiorentina, nelle ultime ore si è aggiunto un club estero molto attento ai giovani talenti: il Borussia Mönchengladbach. La squadra tedesca, storicamente attiva sul mercato italiano e spesso pronta a investire su profili emergenti, avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, su Sebastiano spunta un nuovo interesse dall’estero! C’è anche questo club. L’indiscrezione di Sky

In questa notizia si parla di: inter - esposito - sebastiano - club

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

Il @borussia è su Sebastiano Esposito dell'@Inter. Il club tedesco ha fatto un sondaggio in queste ore Vai su X

«Il Cagliari ha presentato una proposta concreta per Sebastiano Esposito: 7 milioni all’Inter più una percentuale sulla futura vendita». Sembra che il club rossoblù abbia battuto la concorrenza della Fiorentina, che fino a poco fa era in prima fila per l’attaccante Vai su Facebook

Inter, Sebastiano Esposito via a titolo definitivo? Due club davanti a tutti; Cagliari vicino a Sebastiano Esposito dell'Inter: le news; Sky – Inter, nuova pretendente per S. Esposito: sondaggio del Moenchengladbach.

Calciomercato Cagliari, concorrenza dall’estero per Sebastiano Esposito! Le ultime - Calciomercato Cagliari, un club estero ha messo nel mirino Sebastiano Esposito: le ultime sul giocatore La telenovela di mercato che riguarda Sebastiano Esposito si arricchisce di un nuovo capitolo. Da cagliarinews24.com

Triplo addio Inter, il club fa cassa: la società ‘sacrifica’ un big - Prima di fare mercato l'Inter pensa anche alle cessioni ed il club nerazzurro starebbe valutando davvero alcune situazioni. Riporta spaziointer.it