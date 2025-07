Terni Stefano Bandecchi ‘attacca’ gli operai | Stile comunicativo che conosciamo bene Faremo la nostra parte

Un monologo di oltre dieci minuti nell’aula di palazzo Spada. Il sindaco Stefano Bandecchi ha ‘attaccato’ frontalmente una rappresentanza degli operatori esperti tecnici della direzione governo del territorio. Non erano tutti presenti, come lo stesso primo cittadino ha avuto modo di constatare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: stefano - bandecchi - terni - attacca

Terni, Stefano Bandecchi sul pronto soccorso: “Tra noi e l’Africa distanza è ormai colma”. La replica: “Collasso anche per colpa sua” - “Pronto soccorso di Terni. Foto per la Regione Umbria, forte a chiacchiere ma zero nei fatti”. Il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato un post su instagram corredato da alcuni scatti.

Terni, caos in consiglio comunale: la procura chiede il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi - La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi sui fatti riguardanti il caso in consiglio comunale dello scorso 28 agosto 2023.

Terni, Stefano Bandecchi risponde alla consigliera: “Quando urla la sua voce fa più schifo del solito” - Scintille in Consiglio comunale nel corso della mattinata di oggi, lunedì 12 maggio. Durante la discussione sulla delibera di giunta riguardante l’acquisto dei bus a basse emissioni per il trasporto pubblico locale, il primo cittadino Stefano Bandecchi ha replicato ad un intervento di Cinzia.

Terni, Bandecchi attacca gli operai comunali: «Chi non ha voglia, si dimetta». Prime reazioni sindacali; Laura Pernazza attacca Stefano Bandecchi: “Ho scoperto di essere la sua ossessione, numeri tirati a vanvera”; Gara trasporto pubblico, venerdì l'incontro tra le Province, i Comuni e la Regione e Bandecchi attacca ancora.

Terni, cordoglio in città per la morte della mamma del sindaco Bandecchi. Condoglianze da Corridore ed anche da FdI - Il primo cittadino, nonostante gli innumerevoli impegni lavorativi ed istituzionali, ha sempre cercato di essere vicino alla madre ... corrieredellumbria.it scrive

Terni, muore la madre del sindaco Stefano Bandecchi - E' morta nel pomeriggio di lunedì 14 luglio la madre del sindaco Stefano Bandecchi, mentre lui si trovava a Terni per un incontro con alcuni operai comunalie. Lo riporta msn.com