Mobilità annuale docenti 2025 26 | guida completa alla domanda online

Dal 14 al 25 luglio 2025 √® possibile presentare per la mobilit√† annuale domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per il personale docente, educativo e ATA. Per i docenti, la procedura si svolge su Istanze Online, con possibilit√† di presentare istanze provinciali o interprovinciali in base a ruolo, vincoli e deroghe. La domanda consente la . Mobilit√† annuale docenti 202526: guida completa alla domanda online . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: domanda - mobilità - annuale - docenti

Mobilità docente perdente posto 25/26: domanda condizionata o non condizionata? - Il docente perdente posto può presentare o meno domanda condizionata al permanere della condizione di soprannumerarietà.

Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola? - Domanda mobilità perdente posto 2025/26: se si è soddisfatti in una preferenza interprovinciale, non si viene riassorbiti nella scuola di ex titolarità; il trasferimento d'ufficio, per chi presenta domanda condizionata o meno, avviene solo se non si trova posto in nessuna delle preferenze indicate.

Mobilità ATA 2025: entro il 12 maggio comunicazione posti disponibili e revoca domanda (gravi motivi) - Il personale ATA di ruolo interessato ha potuto presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2025/26 entro il 31 marzo.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI 2025/26 ? Domande dal 14 al 25 luglio 2025 Finestra utile per richiedere la mobilità annuale CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA Assegnazione provinciale o interprovinciale ? Docenti di ruolo a Vai su Facebook

Mobilità annuale docenti 2025: importanti novità tra gli aventi diritto, domande dal 14 luglio https://miuristruzione.com/2025/07/09/mobilita-annuale-docenti-2025-importanti-novita-tra-gli-aventi-diritto-domande-dal-14-luglio/… via @sdn260479 Vai su X

VIDEO GUIDA | Mobilità annuale docenti 2025, come effettuare la domanda: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo; Pubblicata la circolare con modalità e scadenze per le domande di utilizzo e assegnazione. Finestra aperta dal 14 al 25 luglio; UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/26: ECCO IL TESTO DEL CCNI E IL COMMENTO ANALITICO.