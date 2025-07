La fuga di monossido e l' allarme | Ho il cicalino che suona a tutta forza Così il 118 ha salvato gli ospiti dell' hotel

"Ho il cicalino che suona a tutta forza". È iniziata così la telefonata nei soccorsi effettuati nella notte di lunedì 14 in via Aurelia, nell'hotel Raganelli dove una famiglia, ospite dell'albergo, aveva chiesto aiuto al 118 per un malore che aveva colpito la loro figlia. Il personale sanitario. 🔗 Leggi su Romatoday.it