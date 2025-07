Re Juan Carlos come Harry | in uscita l’autobiografia che fa discutere

Era dai tempi di Spare, l’autobiografia scritta dal principe Harry, che un libro royal non faceva così discutere. Questa volta, però, a scrivere le sue memorie non è stato il figlio ribelle di Lady Diana bensì re Juan Carlos, il tanto amato e, al contempo, tanto odiato ex sovrano di Spagna. Il nome è tutto un programma. Re Juan Carlos, infatti, ha deciso di intitolare il libro “Riconciliazione”. Un tentativo di riappacificarsi, forse, con i suoi sudditi. Sudditi che si troveranno, per la prima volta, a leggere il discusso punto di vista di un monarca che ha vissuto una vera e propria parabola passando dall’essere ammirato all’essere completamente detestato dal suo popolo. 🔗 Leggi su Amica.it

